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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Emekliye müjde öğle saatlerinde geldi! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı! 7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme

Emekli sayısının 16 milyonu aşması bankalar arasındaki rekabeti de artırdı. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar emekli müşteri sayısını artırmak ve daha fazla tercih edilmek için reklam kampanyalarını ve promosyon tekliflerini artırdı. Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bankalar, emekli müşterilere yönelik sunulan cazip promosyonlarla müşteri çekmeye odaklandı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 11:39 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 11:39
Emekliye müjde öğle saatlerinde geldi! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı! 7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme

Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını tekrar canlandırdı. Bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları şu anda hala devam ediyor. Emekliler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına günler kala bankalar yeni tekliflerini tek tek duyurdu. Bazı bankalar emekli müşterilere özel olarak 5 bin liraya kadar nakit ödemeler ve hatta 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor.

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

YAPI KREDİ

6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

ING

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.


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