Yatırım üssü Türkiye: ABD, İngiltere, Güney Kore...

Mayıs ayındaki seçimlerde siyasi istikrarın korunması, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na yapılan atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti, Türkiye'ye gerek portföy gerekse doğrudan yatırımlarda cazibe merkezi haline getirdi.
BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar 7 hafta art arda kesintisiz alım yaparak 7 yıllık rekora imza atarken, endeks de dün 7.250 puanı aşarak tarihi zirve yaptı. Türkiye'nin risk pirimi (CDS) 380'le 2 yılın dibine indi. Koç Holding'in, Yapı Kredi Bankası'ndaki 250 milyon dolarlık hisse satışına da uluslararası fonlardan 5 kattan fazla talep geldi. Portföy yatırımlarının yanı sıra, doğrudan yatırımlarda da ivme yükseldi. MNG Kargo, dünya devi DHL tarafından satın alınırken, Total Energies de Rönesans Enerji'ye ortak oldu.
Öte yandan ABD ile yıllık bazda 31.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gözler 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na çevrildi. Başkan Erdoğan burada Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile bir araya gelecek. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı görüleceğinin işaretini verirken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise, Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.
ABD İÇİN BÖLGESEL MERKEZ
Sabah gazetesinin haberine göre; Türkİye-ABD ilişkileri 2023 yılında da olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye) yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 12 ayda 31.3 milyar dolar düzeyine ulaştı. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin Türkiye'yi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu bildirdi.