Yatırım üssü Türkiye: ABD, İngiltere, Güney Kore...

Turnaoğlu, "Türkiye, dünya genelinde az sayıda ülkenin sahip olduğu bir potansiyeli taşıyor. ABD firmalarının devam eden yatırımları da bu görüşü destekliyor" dedi. Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "Yaklaşık 20 üyemiz Türkiye'den 80'e yakın ülkeyi yönetiyor" diye konuştu.

CEO'LARLA BULUŞMA

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da, NATO Zirvesi'nin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir süreci başlattığını belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önümüzdeki dönemde atacağımız ilk adım 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'ı ABD'nin önde gelen finans çevreleri ile bir araya getireceğiz. İkinci gününde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında buluşturacağız" dedi.

İNGİLİZ YATIRIMLARI ARTACAK

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, müzakereleri gelecek yıl başlayacak yeni serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Fintech, yeşil enerji, telekom başta olmak üzere yeni sektörlerle ivme kazanacağını ve her iki ülke ekonomisi için ciddi fırsatlar gördüğünü bildirdi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşan Offord, "Türkiye şu anda bizim en büyük 20 ticari partnerimizden birisi, 18'inci sırada ve yükseliyor da. Şu anda ticaret hacmi 23.5 milyar sterlin seviyesinde. Bu hacmin üçte ikisini Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı oluştururken, üçte birini de Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatı oluşturuyor" dedi.