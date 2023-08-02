toki.gov.tr 1 Ağustos TOKİ 182 konut açık artırma kura sonuçları isim isim il il liste PDF indir! TOKİ 42 İL AÇIK ARTIRMA 2023!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurmuştu. Açık artırmada 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 182 konut satışa çıkarılacak.TOKİ'nin duyurusuna göre, Türkiye genelindeki 42 ilde gerçekleştirilecek açık artırmada konut almak isteyenler büyük bir fırsat yakalayacak. Peki, TOKİ açık artırma nasıl izlenir? TOKİ 182 konut açık artırma sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

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