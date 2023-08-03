Trendyol’a haksız rekabet cezası! Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle: İhlal devam ederse günlük ceza verilecek

Bazı iddiaları taahhütle neticelendirdik dediniz, nedir bunlar?

2020'de kanunumuzla yapılan değişikle birlikte kurulumuz, teşebbüsler talep ederse ve bu talep uygun görülürse taahhüt süreci yürütülmesine karar verebiliyor. Böylece teşebbüslere sebep olduğu rekabet sorunlarını hızlı ve somut bir şekilde çöz, elini taşın altına koy diyebiliyoruz. Teşebbüsler de bazı yapısal, davranışlar mekanizmalar getireceğini taahhüt ederek bir projeksiyon sunuyor ve bu projeksiyon faydalı bulunursa hemen uygulamaya koyuyor. Faydalı olup olmayacağı konusunda takdir yetkisi Rekabet Kurulu'nun. Bunun için çok detaylı analizler yapılıyor, sektör paydaşlarının görüşleri alınıyor. Trendyol da soruşturma sürecinde böyle bir yönteme başvurmak istedi ve sebep olduğu endişeleri giderebilmek amacıyla bazı taahhütler sundu. Bu taahhütlerden bir kısmı kabul edildi, bir kısmı ise reddedildi. Reddedilen kısımlar için soruşturma süreci devam etti ve sürecin sonunda idari para cezası uygulandı.

Kabul edilen taahhütler neydi?

Trendyol rakiplerini zor durumda bırakan ve çok yüksek seyreden reklam harcamalarına belirli bir üst sınır getirdi, pazaryerinde faaliyet gösteren satıcılarla akdedilecek sözleşmelerde münhasırlık hükmüne yer verilmeyeceğini, ayrıca satıcı paneli üzerinden tüm satıcıların satış yapabilecekleri kanalları serbestçe seçebilecekleri ve satıcıların satış kanallarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmediği hakkında açıkça bilgilendirileceğini taahhüt etti. Satıcıların erişebildiği arayüzler, finansal durum göstergeleri, satıcı uyarı ve puanlama sistemleri, termin süreleri gibi çeşitli konularda iyileştirmeler yaptı.

Verilen ceza kamuoyunda düşük algılandı. öyle mi gerçekten?

Hâkim durumu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen şirkete, caydırıcılığı sağlamak üzere geliriyle orantılı idari para cezası uygulanıyor. Cezai yaptırımlar kullandığımız tek yöntem değil. Trendyol'a, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması ve pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği verileri, kendisine ait özel markalı ürünler için kullanamamasına yönelik tedbirler de getirildi. Trendyol'a getirilen söz konusu yükümlülüklere uyulmaması durumunda günlük nisbi para cezalarının da gündeme gelebileceğini vurgulamakta fayda var. Bu da ciddi bir müeyyide... Taahütlere uyulmadığı zaman teşebbüslere her gün için bir önceki yılın cirosunun onbinde 5'i kadar idari para cezası verilebiliyor. Para cezası verdik bitti demiyoruz, sürecin takipçisiyiz.

Trendyol'un pazardaki hÂkimiyeti son mu bulacak?

Trendyol'un Hepsiburada, N11, Amazon, Çiçeksepeti, EpttAvm gibi rakiplerini geride bırakarak 2020'da hâkim duruma ulaştığı tespit edildi. 4054 sayılı Kanun kapsamında bir teşebbüsün hâkim durumda olması rekabet hukuku bakımından tek başına bir ihlal teşkil etmiyor. Ancak mevcut soruşturmada da olduğu gibi, Trendyol'un bu konumunu çeşitli eylemleriyle kötü kullanması 4054 sayılı Kanun kapsamında yasaklanmakta. Temel amacımız adil ve yarışılabilir rekabet ortamını sağlayarak pazarda etkin rekabeti tesis etmek. Yoksa pazarda başarısız olan teşebbüsleri oyunda tutmak, onları desteklemek; etkin ve verimli omayan, kendini yenileyemeyen teşebbüslerin başarısızlıklarının faturasını rakiplerine kesmek gibi bir yaklaşımımız yok, olamaz da. Biz adil ve yarışılabilir bir rekabet ortamını tesis etmekten sorumluyuz. Top oyunda. İyi olan kazansın ki, tüketiciler kazansın.