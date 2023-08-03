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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Bakan Şimşek, İstanbul'da gerçekleştirilecek, JP Morgan'ın organize ettiği Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında yaklaşık 50 uluslararası yatırımcının yer aldığı programda Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak. Şimşek ayrıca BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 15:36 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 15:36
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

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