Bakan Özhaseki olası İstanbul depremi hazırlıklarını açıkladı: "İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için özel kentsel dönüşüm yasası çıkarılacağını belirterek, "İstanbul için 39 ilçe ve büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldik. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıp İstanbul'un kentsel dönüşümü için özel yasa çıkarabiliriz. Riskli 600 bin konutu taşıyacağız" dedi.

HİBE VE KREDİ İMKANI

6 Şubat depremlerinde rezerv alanda konut inşası için 182 bin konutun ihalesinin yapıldığını söyleyen Özhaseki, "Depremde 680 bin konut yıkıldı, 170 bin de iş yeri, depo, ahır, samanlık birimleri zarar gördü" diye konuştu. Vatandaşların yaşadıkları yeri terk etmek istemediğini aktaran Bakan Özhaseki, "Yerinde dönüşüm başlattık. 146 bin 376 başvuru yapıldı. 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi verilecek. 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Yapılar yarım kalırsa TOKİ gelip tamamlayacak" ifadelerini kullandı.