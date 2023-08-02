Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık... 2000-2009 sonrası SGK’lıya 2. EYT şansı oluştu!

Ülkemizde emeklilik, yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler için bir hedef olmaya devam ediyor. Ancak bazı durumlarda, işe giriş geçmişine bakılarak şartlar düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Son dönemde emeklilik konusunda dikkat çeken önemli bir değişiklik ise 15 yıl sigorta süresini dolduran kişilere tanınan erken emeklilik hakkı. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...
EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kısmi emeklilik olarak bilinen 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayan kadınlar ve erkekler, 1999 yılı öncesi için kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından itibaren emeklilik yaşları kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.
Talepler göz önüne alınarak kadınlarda emeklilik yaş sınırı 58'den 50'ye, erkeklerde ise 60'tan 55'e düşürülmesi bekleniyor. Bu sayede, 15 yıllık prim gün sayısını tamamlamış olan ve 3600 günü doldurmuş çalışanlar, emeklilik haklarından faydalanabilecekler.