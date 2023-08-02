Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık... 2000-2009 sonrası SGK’lıya 2. EYT şansı oluştu!

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, emekli olmak için gerekli şartları taşıyan EYT'li vatandaşlar, emeklilik haklarından daha erken faydalanabilecekler.

HİZMET TESPİT DAVASI Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK'ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.





Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999'den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok.