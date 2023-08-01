Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımın yanı sıra çeşitli hizmetleri de içeriyor. Program kapsamında sağlanan destekler arasında eğitim yardımları, sağlık desteği ve mesleki gelişim imkanları gibi farklı alanlar yer alıyor. Bu şekilde, ailelerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi ve çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarının önü açılıyor. Aile Destek Programı'nın hayata geçirilmesiyle birlikte, sosyal yardımların daha adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması amaçlanıyor. Ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen destek miktarları, başvuru sahiplerinin gelir düzeyi, aile büyüklüğü ve diğer sosyoekonomik faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Bu sayede, gerçekten yardıma ihtiyacı olan ailelere odaklanılıyor ve kaynakların daha etkin kullanılması sağlanıyor.
Programın diğer önemli bir hedefi de ailelerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmektir. Bu bağlamda, ailelere yönelik düzenlenen sosyal etkinlikler ve eğitim programları, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunuyor ve aile bağlarını güçlendiriyor.