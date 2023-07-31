e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz! SGK girişi olan o gençlere çifte müjde geldi! Aylığın en az 12 katı kadar...

Annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına verilen evlenme ödeneği ve çeyiz desteği gençlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırıyor. Evlenme ödeneği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor ve nakdi olarak veriliyor. Ayrıca evlenme yardımı daha önce almayanlar 5 yıllık bir süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.