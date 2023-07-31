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e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz! SGK girişi olan o gençlere çifte müjde geldi! Aylığın en az 12 katı kadar...

Evlenme ödeneği ve çeyiz desteği, gençlerin evlilik hayatlarına adım atmalarına destek oluyor. Memurlar ve emekliler için yapılan zamın ardından evlenme ödeneği de arttı. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Devlet'ten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:51 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:51
e-Devlet’ten hemen başvurabilirsiniz! SGK girişi olan o gençlere çifte müjde geldi! Aylığın en az 12 katı kadar...

Annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına verilen evlenme ödeneği ve çeyiz desteği gençlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırıyor. Evlenme ödeneği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor ve nakdi olarak veriliyor. Ayrıca evlenme yardımı daha önce almayanlar 5 yıllık bir süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu sürerken; 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile yetim aylığı alan gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaştırılıyor.

Emeklilere en az 7 bin 500 TL ödenirken, dul ve yetimlerden yüzde 75 hissesi olanlara 5 bin 625 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 3 bin 750 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise bin 875 TL'den az ödeme yapılamıyor.

Bu kapsamda, aylık oranı yüzde 50 olan çocuklara en az 90 bin TL, yüzde 25 olanlara da en az 45 bin TL çeyiz desteği ödeniyor.

Evlilik ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Devlet üzerinden başvuru yaparak alınabiliyor.

Daha önce evlenme yardımı almayanlar için ise 5 yıllık geriye dönük ödeme imkanı bulunuyor.

Evlilik yardımı almak için sigorta kolu ve yaş sınırı aranmıyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.


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