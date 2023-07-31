7’den 70’e herkes başvurabilir! Ağustos ayı aile destek parası... Aile Bakanlığı 1.100 TL ödeme yapacak!

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Aile destek yardımı ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI? Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL





450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL





911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.