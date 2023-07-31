7’den 70’e herkes başvurabilir! Ağustos ayı aile destek parası... Aile Bakanlığı 1.100 TL ödeme yapacak!

Hali hazırda ödemelerden faydalanan vatandaşlar ile başvuru yapmak isteyenler 'Ağustos ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Hali hazırda ödemelerden faydalanan vatandaşlar ile başvuru yapmak isteyenler 'Ağustos ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
DEVAM KARARI ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.
AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile destek yardımı ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.