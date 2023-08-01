Borsadan kapanış rekoru! 2.257 puanla zirveyi gördü

ENERJİDE YENİ İŞ BİRLİĞİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye 'ye körfez ülkelerinden ciddi ilgi olduğunu belirterek, " Suudi Arabistan ile önemli bir enerji iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz" diye konuştu. A Haber 'de katıldığı programda Körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, " BAE ile toplamda 50.7 milyar dolarlık anlaşma seti bulunuyor" dedi.

GELİR 21.7 MİLYAR DOLAR Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını, daha ilk 6 ayda 22 milyon 945 bin ziyaretçinin ağırlandığını aktardı. Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen turizm hedeflerini yakaladıklarına işaret eden Ersoy, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21.7 milyar dolarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti. Ersoy, "200 ülkede tanıtım yapıyoruz. Temmuz'da 7 milyon yabancı geldi. Ağustos doluluk oranları daha yüksek" dedi.





ANAOKULU MASRAFI DEVLETTEN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan 3-5 yaş aralığındaki çocukların, eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Anaokulu/ Anasınıfı Desteği sunduklarını belirtti.

464 BİN ÇOCUK

Bakan Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu/anasınıfına kaydettirilen çocukların eğitim öğretim yılı içerisindeki giderlerini Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 464 bin 408 çocuğumuz için 380.3 milyon lira Anaokulu/ Anasınıfı Desteği sağladık" diye konuştu. Göktaş, Anaokulu/Anasınıfı Desteği'nin çocukların beslenme, öz bakım ve eğitim materyallerinin temini noktasında kullanıldığını ve bu istikamette ödemelerin aylık olarak doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarıldığını hatırlatarak, "Bu destek ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yanındayız" dedi.

İzmir Ticaret Borsası tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), Türk tarımının yarınları adına önemli bir iş birliğine imza attı. İTTM'nin ortakları arasına üç banka katıldı. Türkiye İş Bankası İmece Mobil ile, Ziraat Bankası Ziraat GSYO ile, DenizBank da iştiraki NEOHUB A.Ş. ile projede yer aldı. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Yeni ortaklarımızla birlikte dünden daha güçlü ve kararlı bir şekilde Türk tarımında teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.



YAPILANDIRMADA SÜRE UZADI

Yapılandırmada süre 3 gün uzatıldı. SGK "Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzadı" açıklaması yaptı.