Borsadan kapanış rekoru! 2.257 puanla zirveyi gördü

Borsa İstanbul'a ilgisi rekor seviyeye ulaşırken, endeks de dün 7.250 puanı aşarak tarihi zirveyi gördü. Borsa İstanbul dolar bazında son 1 ayda yüzde 20 ile dünyanın zirvesine yerleşti.
Borsa İstanbul'a ilgisi rekor seviyeye ulaşırken, endeks de dün 7.250 puanı aşarak tarihi zirveyi gördü. Borsa İstanbul dolar bazında son 1 ayda yüzde 20 ile dünyanın zirvesine yerleşti.
YÜKSELİŞE DEVAM
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.08 artışla 7.067,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.096,99 puana taşımıştı. BIST 100 endeksi, bu haftaya da yüzde 1.07 yükselişle rekor seviye olan 7.143,14 puandan başladı. Yükselişini sürdüren endeks, gün içinde 7.257 puanla tarihi zirve seviyesini gördü. Endeks günü ise yüzde 2.12 yükselişle 7.216,96 puandan tamamladı.
5 MİLYONU GEÇTİ
Borsaya yatırımcı ilgisi de rekor seviyeye ulaştı. 21-28 Temmuz tarihleri arasındaki 1 haftalık dönemde borsaya yeni gelen yerli yatırımcı sayısı 680 bin 178 oldu. Böylece yatırımcı sayısı 5 milyon 82 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısında geçen hafta yaşanan artışta son 3 halka arz etkili oldu. Yabancı yatırımcılar da hisse senedi piyasasında alım serisini yedinci haftada sürdürerek 14-21 Temmuz haftasında 128.4 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylelikle 7 haftalık dönemde net hisse alım miktarı toplam 1 milyar 610 milyon dolar oldu. Bununla birlikte 7 haftalık alım dönemi yabancıların 1 Nisan 2016 haftasından beri gerçekleştirdiği en uzun alım serisi oldu.
ENERJİDE YENİ İŞ BİRLİĞİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye körfez ülkelerinden ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan ile önemli bir enerji iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz" diye konuştu. A Haber'de katıldığı programda Körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, "BAE ile toplamda 50.7 milyar dolarlık anlaşma seti bulunuyor" dedi.
GELİR 21.7 MİLYAR DOLAR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını, daha ilk 6 ayda 22 milyon 945 bin ziyaretçinin ağırlandığını aktardı. Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen turizm hedeflerini yakaladıklarına işaret eden Ersoy, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21.7 milyar dolarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti. Ersoy, "200 ülkede tanıtım yapıyoruz. Temmuz'da 7 milyon yabancı geldi. Ağustos doluluk oranları daha yüksek" dedi.
ANAOKULU MASRAFI DEVLETTEN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan 3-5 yaş aralığındaki çocukların, eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Anaokulu/ Anasınıfı Desteği sunduklarını belirtti.
464 BİN ÇOCUK
Bakan Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu/anasınıfına kaydettirilen çocukların eğitim öğretim yılı içerisindeki giderlerini Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 464 bin 408 çocuğumuz için 380.3 milyon lira Anaokulu/ Anasınıfı Desteği sağladık" diye konuştu. Göktaş, Anaokulu/Anasınıfı Desteği'nin çocukların beslenme, öz bakım ve eğitim materyallerinin temini noktasında kullanıldığını ve bu istikamette ödemelerin aylık olarak doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarıldığını hatırlatarak, "Bu destek ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yanındayız" dedi.
YAPILANDIRMADA SÜRE UZADI
Yapılandırmada süre 3 gün uzatıldı. SGK "Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzadı" açıklaması yaptı.