Ekonomide küresel işbirliği dönemi! Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord: Türkiye ile ilişkiler ivme kazanacak

Bu ilişkileri büyütmek için ivme ve iyi niyet de söz konusu. (Serbest ticaret anlaşması için) Müzakereler gelecek yıl başlayacak. Bu müzakerelerin her iki ülke için de iyi bir zamanda geldiğini düşünüyorum."

Offord, Türkiye'de dijital ekonomiyi benimsemiş iyi eğitimli genç bir nüfus olduğunu ve böylece yeni jenerasyon işletmeler ortaya çıktığını söyledi.