Ekonomide küresel işbirliği dönemi! Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord: Türkiye ile ilişkiler ivme kazanacak

Bu ilişkileri büyütmek için ivme ve iyi niyet de söz konusu. (Serbest ticaret anlaşması için) Müzakereler gelecek yıl başlayacak. Bu müzakerelerin her iki ülke için de iyi bir zamanda geldiğini düşünüyorum."
Offord, Türkiye'de dijital ekonomiyi benimsemiş iyi eğitimli genç bir nüfus olduğunu ve böylece yeni jenerasyon işletmeler ortaya çıktığını söyledi.
Mevcut anlaşmadaki sanayi ürünlerinin ikili ticarette her zaman yerinin olacağını kaydeden Offord, "Ancak, ekonomik ilişkilerimizdeki asıl büyümenin 21. yüzyıl sektörleri dediğimiz telekom, Fintech, yeşil enerji ve ileri sanayi sektörlerinde olacağını düşünüyorum." dedi.
BİR SONRAKİ ADIM DAHA FAZLA YATIRIM
Offord, geçen hafta 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'23) da katıldığını ve oradaki İngiliz şirket ve KOBİ'lerin Türk şirketlerle birlikte çalıştığını söyledi.
Offord şöyle konuştu:
"(Savunma sanayisindeki) İngiliz KOBİ'ler ve Türk üreticiler birbiriyle oldukça iyi ilişkide. Sanayi üretiminde işbirliği yapıyorsak, bunun bir sonraki doğal adımı daha fazla yatırım yapmaya başlamak olacaktır.
Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı göreceğimizi umuyorum. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgili birçok Türk yatırımcıyla ilginç bir seminer geçirdim. Yani burada birçok ortak nokta olduğunu düşünüyorum."
PARLAK BİR GELECEK
Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında önemli işlere imza attığını da kaydeden Offord, üçüncü ülkelerde iş yapan Türk müteahhitlik şirketleriyle UKEF arasındaki ilişkinin de artabileceğini belirterek, "Türkiye dışında da üçüncü ülkelerde birlikte çalışabileceğimiz oldukça parlak bir gelecek görüyorum." dedi.