Halka arz olacak şirketler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Şirketlerin Borsa İstanbul'a açılma süreci devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle halka arz edilecek hisseleri sizler için derledik. Peki, Yakın zamanda halka arz olacak şirketler hangileri? İşte merak edilenler haberimizde...

BEKLEYENLER

ASGYO

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

27-28 Temmuz 2023

HALKA ARZ OLANLAR

KLSER

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

20-21 Temmuz 2023

FZLGY

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

20-21 Temmuz 2023

ATAKP

Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

19-20-21 Temmuz 2023

ASCE GYO

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.