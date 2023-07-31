Halka arz olacak şirketler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Şirketlerin Borsa İstanbul'a açılma süreci devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle halka arz edilecek hisseleri sizler için derledik. Peki, Yakın zamanda halka arz olacak şirketler hangileri? İşte merak edilenler haberimizde...
BEKLEYENLER
ASGYO
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
27-28 Temmuz 2023
HALKA ARZ OLANLAR
KLSER
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
20-21 Temmuz 2023
FZLGY
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
20-21 Temmuz 2023
ATAKP
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
19-20-21 Temmuz 2023
ASCE GYO
Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.
ASCE GYO HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
ASCE GYO 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Hisseler 3 Ağustos'ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.