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Hemen dolapları karıştırın! Tek bir tanesi bile servet ediyor! Eski 1000 TL'lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu!

1927 basım 1. emisyon 1000 lira, Türkiye'nin para tarihinde önemli bir yere sahip olan ve nadir bulunan bir banknot olarak biliniyor. Bu banknot, özel bir tasarıma sahip olması, sınırlı sayıda basılmış olması ve tedavülde olmaması gibi faktörler nedeniyle büyük bir değer taşıyor. Değerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eski banknot koleksiyonculuğu, tarih ve kültür meraklıları için değerli bir hobi olarak görülüyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:51 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:51
Hemen dolapları karıştırın! Tek bir tanesi bile servet ediyor! Eski 1000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu!

Eski banknot koleksiyonculuğu, büyük bir ilgi odağı haline gelerek hızla yayılan bir tutku haline dönüştü. Özellikle tedavülden kaldırılmış paralar koleksiyoncular arasında büyük bir rağbet görüyor. Nadir paralar, koleksiyonerlerin en çok ilgi gösterdiği ve büyük bir değer taşıdığı düşünülen paralar arasında yer alıyor. Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen 1927 basımı 1. emisyon 1000 lira da bu nadir paralar arasında yer alıyor.

Nadir paralar geçmişin izlerini taşıması, tarihî önemleri ve nadir bulunmaları nedeniyle büyük bir ilgi çekiyor. Koleksiyoncular bu paraları edinerek tarihe tanıklık etme ve benzersiz bir koleksiyon oluşturma fırsatını elde ediyor.

SADECE 7 TANE VAR

1939 yılında tedavülden kaldırılan banknotun 23 adeti iade edilmedi ve günümüze sadece 7 adedinin ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bu durum bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor ve koleksiyoncuların ilgisini daha da artırıyor.

1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU

Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında, 1000 Cumhuriyet altını karşılığına denk geldiği biliniyor.

Tedavülde kaldığı dönemde büyük bir ekonomik değere sahip olan 1. emisyon 1000 lira banknot, çoğunlukla bankaların ve büyük tüccarların elinde bulunuyordu.

Sonuç olarak Türkiye'de para koleksiyonculuğu giderek yaygınlaşırken tedavülde olmayan paralara olan ilgi de artıyor.

EN DEĞERLİ BANKNOT...

Bugün ise günümüze ulaşan az sayıdaki baskı adedi ve nadirliği nedeniyle Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul ediliyor.


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