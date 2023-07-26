Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi mi 2023? 26 Temmuz İstanbul Halk Ekmek fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İHE Yeni fiyat listesi!

%66 ZAM KARARI



İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.