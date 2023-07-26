Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi mi 2023? 26 Temmuz İstanbul Halk Ekmek fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İHE Yeni fiyat listesi!

Son dakika haberi... Ekmek fabrikası açıp işletmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın ekmeğine göz dikti. İBB tarafından alınan son kararla birlikte ekmeğe %66 zam yapıldı.
Son dakika haberi... Ekmek fabrikası açıp işletmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın ekmeğine göz dikti. İBB tarafından alınan son kararla birlikte ekmeğe %66 zam yapıldı.
%66 ZAM KARARI
İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.
Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:
– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL
– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL
– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL
– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL
– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL
– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL
– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL
– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL
– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL
– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL
– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL