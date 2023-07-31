Sağlık raporu olan tazminatını alır! Hangi hallerde haklı fesih yapılır? İşte çalışanlar için rehber

Sağlık raporundan fizik tedaviye kadar birçok başlıkta 'sigorta hizmetleri' 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşte detayları...
- Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?
İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz. İşverenin kabul etmemesi halinde sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinize yönelik raporla tazminatınızı alabilirsiniz. Çalışanın sağlığının o işyerinde çalışmaya elverişli olmadığına dair iddiasını sağlık raporu ile kanıtlaması zorunluluğu bulunuyor.
- Raporluyken başka kente tatile gittiği belgelenen çalışanın işine son verilebilir mi?
Raporlu olunan dönemde istirahat etmek yerine tatile gidilmesi halinde işveren iş sözleşmesini haklı neden olarak feshedebilir. Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bu konuda kararları bulunuyor. Yüksek yargı, benzeri bir olayın yaşandığı dosyada raporluyken tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu. İşveren, çalışanın raporlu olduğu tarihte çektirdiği fotoğraflar ve konum bilgilerini sosyal medyadan paylaşmasını kanıt olarak gösterdi.
- Sık rapor fesih sebebi sayılır mı?
Rapor kullanımının suistimali halinde fesih nedeni sayılabilir. Ancak öncesinde çalışanın savunması alınmadıysa bu fesih geçersiz olur. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu sürenin aşılmaması durumunda işveren işten çıkartamaz. İhbar süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. İş akdinin bildirimsiz feshi için raporun aralıksız alınmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş günü gelmemesi durumunda da iş akdi feshedilebiliyor.
- Fizik tedaviye ilave ücret var mı?
İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kuruluşları tarafından kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih edenlerden SUT ve eklerinde yer alan kuruma fatura edilen işlem bedellerinin 2 katına kadar ilave ücret alınabiliyor.
- Ayaktan tedavide kaç gün istirahat verilebiliyor?
İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebiliyor. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebiliyor. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek üzere uzatılabiliyor.
- Fizik tedaviyi evden almak mümkün mü?
Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda değil.
Hazal ATEŞ