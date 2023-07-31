Sağlık raporu olan tazminatını alır! Hangi hallerde haklı fesih yapılır? İşte çalışanlar için rehber





- Sık rapor fesih sebebi sayılır mı?

Rapor kullanımının suistimali halinde fesih nedeni sayılabilir. Ancak öncesinde çalışanın savunması alınmadıysa bu fesih geçersiz olur. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu sürenin aşılmaması durumunda işveren işten çıkartamaz. İhbar süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. İş akdinin bildirimsiz feshi için raporun aralıksız alınmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş günü gelmemesi durumunda da iş akdi feshedilebiliyor.



- Fizik tedaviye ilave ücret var mı?

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kuruluşları tarafından kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih edenlerden SUT ve eklerinde yer alan kuruma fatura edilen işlem bedellerinin 2 katına kadar ilave ücret alınabiliyor.



- Ayaktan tedavide kaç gün istirahat verilebiliyor?

İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebiliyor. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebiliyor. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek üzere uzatılabiliyor.



- Fizik tedaviyi evden almak mümkün mü?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda değil.

Hazal ATEŞ

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