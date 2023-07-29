7.650 TL ve üstü maaş alana 3’lü liste çıktı! Emekliye müjdeli duyuru yapıldı! BAĞKUR SSK emeklisine promosyon jesti

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların emekli müşterilere yönelik rekabetini de artırdı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını ve promosyon tekliflerini artırarak emekli müşteri sayısını artırmaya odaklandı. Temmuz ayıyla birlikte maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Emekli müşterilere sunulan promosyonlar konusundaki yarış devam ediyor ve bazı bankalar 5 bin liraya kadar nakit ödemeler ve 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor.