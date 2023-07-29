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7.650 TL ve üstü maaş alana 3'lü liste çıktı! Emekliye müjdeli duyuru yapıldı! BAĞKUR SSK emeklisine promosyon jesti

Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını tekrar canlandırdı. Bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları şu anda hala devam ediyor. Emekliler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına günler kala bankalar yeni tekliflerini tek tek duyurdu.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:47 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:47
7.650 TL ve üstü maaş alana 3’lü liste çıktı! Emekliye müjdeli duyuru yapıldı! BAĞKUR SSK emeklisine promosyon jesti

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların emekli müşterilere yönelik rekabetini de artırdı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını ve promosyon tekliflerini artırarak emekli müşteri sayısını artırmaya odaklandı. Temmuz ayıyla birlikte maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Emekli müşterilere sunulan promosyonlar konusundaki yarış devam ediyor ve bazı bankalar 5 bin liraya kadar nakit ödemeler ve 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor.

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

YAPI KREDİ

6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

ING

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.


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