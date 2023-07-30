Ucuza emeklilik için son gün 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler ve Bağ-Kur’lular dikkat

Bu kapsamda olup da sigortalılığı sona erenler 1 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2022'ye kadar olan dönemde tahakkuk edip de ödenmeyen sigorta primini yatırabilir.

SGK'DA 141 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.