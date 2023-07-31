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Hazal Ateş Ekonomi Haberleri

İş hayatı değişiyor! Çalışana vergi indirimi için kollar sıvandı

Çalışanlara nefes aldıracak vergi indirimi için kollar sıvandı. Ücretlerin ikinci vergi dilimine girerek düşmesi önlenecek. İlk vergi diliminin yüzde 10’a çekilmesi de seçenekler arasında...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
İş hayatı değişiyor! Çalışana vergi indirimi için kollar sıvandı

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından, ücretten alınan vergilerde de indirim geliyor. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

YÜZDE 15'E SABİTLEME
Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından birini de istihdam oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek.

İşgücü Piyasası Reformu kapsamında, ücretlerin, düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. 'Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi' konusu da memur konfederasyonlarıyla yarın başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor.



DESTEKLER YAPILANDIRILACAK
Reform kapsamında gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalara son verilecek, vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik yardımlar yeniden yapılandırılacak.



İşgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

İŞVEREN DE RAHATLAYACAK
Şirket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. Girişimcilik özellikle gençlerde özendirilecek.

Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirimleri uygulanacak. Genç, kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetinde indirim olacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışına tavizsiz yaptırım uygulanacak.

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