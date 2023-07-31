Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.