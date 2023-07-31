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1800 prim indirimiyle sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekilecek! EYT'siz 4-5 yılla emekli olun! 9 maddeyle...

Erken emeklilik imkanı için gözler Meclis'e çevrildi. Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7,200 güne düşürülecek. Bu değişiklikle, 1,800 gün prim ödeyen Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Peki, yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:07 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:07
1800 prim indirimiyle sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekilecek! EYT’siz 4-5 yılla emekli olun! 9 maddeyle...

Meclis, yeni torba yasa tasarısıyla Bağ-Kur'luların emeklilik prim şartlarını değiştirmeyi ve emeklilik yaşını düşürmeyi hedefliyor. Yapılan düzenlemeye göre, 1 milyon esnafın prim şartı 9,000 gün yerine 7,200 güne indirilecek ve bu sayede 5 yıl önce emekli olabilecekleri belirtiliyor. Peki, düzenleme ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Meclis'e gelmesini beklediğimiz ikinci torba yasada ise Aile Gençlik Bankası, ev kadınlarının sosyal güvencesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi birçok konunun yer alması bekleniyor.



Yeni bu yasada yer alacak önemli konulardan birisi de Bağ-Kur'lu esnaf için hazırlığı yapılan prim indirimi olacak.

Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak.


Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999- 30.04.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek.

7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek.

01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.


Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek.

Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.
Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.



SON 7 YILA BAKILIYOR

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3.5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor. Bu sigortalılar için 3.5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağkur ile SSK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.

Ucuz emeklilik için son fırsat:

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.

İLK TAKSİT ÖNEMLİ

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartı ya da banka hesabından, ödemek mümkün olacak. EYT'liler borcu ödediğinde emekli de olabilecek.


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