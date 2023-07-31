Türkiye ekonomisine güven tam! Finansal varlıklar 20 trilyona dayandı... Borsa yabancı yatırımcı rekor kırdı

KKM'YE İLGİ KESİLMEDİ Mevduatta TL'nin payının artmasında özellikle son dönemde hızla büyüyen kur korumalı mevduat hesapları etkili oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun haftalık verilerine göre, KKM'nin 2022 sonunda 1 trilyon 415 milyar lira olan büyüklüğü 21 Temmuz 2023 itibarıyla 3 trilyon 74 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı.

2022'nin haziran sonunda TL mevduatın yurtiçi yerleşiklerin toplam varlıkları içerisindeki payı yüzde 26.7 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 35.3'e yükseldi. Döviz hesaplarının payı ise yüzde 34.4'ten 24.2'ye geriledi.

Kur korumalı mevduatta 21 Şubat'tan bu yana yüzde 100'ün üzerinde büyüme yaşandı. Nisan sonundan bu yana ise artış 1 trilyon lirayı geçti. BDDK verilerine göre 21 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat, 12.4 trilyon lira olan toplam mevduatın yüzde 25'ini, 7 trilyon 42 milyar lira olan TL mevduatın ise yüzde 44'ünü oluşturuyor.

HİSSE SENEDİNE HÜCUM

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarında en çarpıcı büyüme, hisse senedinde yaşandı. Yatırımcı sayısının 5 milyonu geçtiği, halka arzlarda rekorların kırıldığı, endeksin de tarihi zirve yaptığı son dönemde, yerli yatırımcılar adeta borsaya hücum etti.