10 puanlık refah payı + yüzde 110 oransal artış! Emekliye %40 zamlı tablo çıktı, liste oluştu! Ek ödemeyle Mühendis, müdür, şef, personel...

Milyonlarca memur ve emeklisi ilgilendiriyor! Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirlenecek olan toplu sözleşme ile ilgili bir çok detay ortaya çıktı. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediliyor. 2025'e ilişkin teklif ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış. İşte son dakika gelişmeler...