Bayilerin önünde kuyruk oluştu! Sıfır kilometre Seat İbiza 435.286 TL’ye, Renault Clio ise 302.572 TL’den alınabiliyor!

Türkiye'de son zamanlarda sıfır araba fiyatları önemli ölçüde yükseldiğinden, insanlar ucuz otomobil alma arayışına girmektedirler. Ancak, uygulanan vergi yasaları nedeniyle herkesin sıfır kilometre otomobil alması mümkün olmayabilmektedir. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi güçlü bir vergiyi ödemek gerekebilir. Ancak, bu durumun bir istisnası vardır; devlet, engelli vatandaşlara sağladığı ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil alma hakkı tanımaktadır.

ÖTV Muafiyeti ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın almak, engelli bireyler için bir avantaj sağlamaktadır. Ancak, bu hakka sahip olabilmek için engelli olmak tek başına yeterli değildir; aynı zamanda engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şart yerine getirildiğinde, ÖTV muafiyeti ile otomobil alma hakkı ortaya çıkar. Ancak, bu hak her sıfır kilometre araç alımında geçerli değildir; sadece ÖTV dahil fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmayan otomobil alımlarında kullanılabilmektedir.