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Bayilerin önünde kuyruk oluştu! Sıfır kilometre Seat İbiza 435.286 TL'ye, Renault Clio ise 302.572 TL'den alınabiliyor!

Son zamanlarda Türkiye'de sıfır araba fiyatları önemli ölçüde arttığından, insanlar ucuz otomobil alma arayışına girmektedirler. Bu bağlamda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) şartsız alınabilen araçlar önemli bir ilgi görmeye başlamıştır. ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil sahibi olma imkanını kolaylaştıran önemli bir destektir. Ancak, bu destekle birlikte belirli kısıtlamalar ve yasaklar da getirilmiştir. Bu hak, engelli bireylerin daha ekonomik ve erişilebilir otomobil seçeneklerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:59 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 09:00
Bayilerin önünde kuyruk oluştu! Sıfır kilometre Seat İbiza 435.286 TL’ye, Renault Clio ise 302.572 TL’den alınabiliyor!

Türkiye'de son zamanlarda sıfır araba fiyatları önemli ölçüde yükseldiğinden, insanlar ucuz otomobil alma arayışına girmektedirler. Ancak, uygulanan vergi yasaları nedeniyle herkesin sıfır kilometre otomobil alması mümkün olmayabilmektedir. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi güçlü bir vergiyi ödemek gerekebilir. Ancak, bu durumun bir istisnası vardır; devlet, engelli vatandaşlara sağladığı ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil alma hakkı tanımaktadır.

ÖTV Muafiyeti

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın almak, engelli bireyler için bir avantaj sağlamaktadır. Ancak, bu hakka sahip olabilmek için engelli olmak tek başına yeterli değildir; aynı zamanda engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şart yerine getirildiğinde, ÖTV muafiyeti ile otomobil alma hakkı ortaya çıkar. Ancak, bu hak her sıfır kilometre araç alımında geçerli değildir; sadece ÖTV dahil fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmayan otomobil alımlarında kullanılabilmektedir.

Araçlara Satış Yasağı ve Kısıtlamalar

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın alındığında, bazı kısıtlamalar ve yasaklarla karşılaşılabilmektedir. Öncelikle, bir kişi bu hakkı 5 yılda bir kullanabilir. ÖTV ödemeden satın alınan sıfır kilometre araçlar, istenildiği gibi serbestçe satılamamaktadır. Bu araçlar, 5 yıl boyunca devlete kullanılan ÖTV indiriminin ödenmesi şartına bağlı olarak satılabilmektedir. Ancak, bu durum büyük bir maliyeti beraberinde getireceği için pek tercih edilmemektedir. 5 yılın sonunda ise otomobil istenildiği gibi serbestçe satılabilmektedir.

Seat İbiza Fırsatı!

ÖTV muafiyeti kullanılarak satın alınabilecek otomobiller arasında en dikkat çekici modellerden birisi Seat İbiza olmaktadır. Bu otomobili ÖTV muafiyeti hakkı olanlar, sadece 435.286 TL ödeyerek satın alabilmektedirler. ÖTV muafiyeti uygulanmadan aynı araç 783.000 TL'ye satılmaktadır. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile Seat İbiza gibi ekonomik ve cazip seçeneklere sahip olmak, engelli bireyler için önemli bir avantajdır.

2023 yılında Renault Clio modeline özel olarak sunulan Engelli Araç Fiyat Listesi, engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alma imkanını kolaylaştırıcı bir fırsat sunmaktadır. İşte 2023 Renault Clio Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. Renault Clio 1.0 Sce Benzinli 65 PS Manuel Joy

    • Güncel Liste Fiyatı: 540.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 302.572 TL

  1. Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Joy

    • Güncel Liste Fiyatı: 565.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 314.403 TL

  2. Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Joy

    • Güncel Liste Fiyatı: 649.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 360.732 TL

  3. Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Manuel Touch

    • Güncel Liste Fiyatı: 579.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 321.612 TL

  1. Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Touch

    • Güncel Liste Fiyatı: 604.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 335.821 TL

  2. Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Touch

    • Güncel Liste Fiyatı: 675.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 375.633 TL

  3. Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik İcon

    • Güncel Liste Fiyatı: 729.000 TL
    • ÖTV'siz Fiyatı: 405.518 TL

Engelli Araç Fiyat Listesi, özellikle engelli vatandaşların sıfır araç sahibi olmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu liste sayesinde engelli bireyler, ÖTV muafiyeti ile araç fiyatlarından faydalanarak daha ekonomik bir şekilde Renault Clio modellerine sahip olabilmektedirler. Araçların farklı donanım seçenekleri ve motor gücüne göre değişen fiyatları, engelli müşterilere tercih yapma esnekliği verir.

Renault Clio modelleri, hem şık tasarımı hem de güvenlik ve konfor özellikleriyle dikkat çeken araçlardan oluşmaktadır. Bu modeller, güncel liste fiyatlarına ek olarak ÖTV'siz fiyatlarıyla engelli vatandaşlar için cazip bir seçenek sunar.


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