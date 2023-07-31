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Borç yapılandırma ve MTV ikinci taksit ödeme süreleri uzatıldı! İşte son ödeme tarihleri...

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu. Öte yandan Gelir idaresi Başkanlığı MTV ikinci taksit ödeme süresinin de uzatıldığını açıkladı. İşte son ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 17:08 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 18:57
Borç yapılandırma ve MTV ikinci taksit ödeme süreleri uzatıldı! İşte son ödeme tarihleri...

Sosyal Güvenlik Kurumu borç yapılandırma süresinin uzatıldığı duyurdu.

BORÇ YAPILANDIRMADA SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI I VİDEO İZLE

Yapılan açıklamada, "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

SGK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir. Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."




VERGİ ÖDEMESİNDE SÜRE UZATILDI
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI I VİDEO İZLE



GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

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