Yüzde 50 ucuza 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet! 363.700 TL’ye satılıyor! 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire ise 321.000 TL oldu! Tek şartı var

Fiat Egea Sedan modelleri, vergi avantajları sayesinde engelli vatandaşlar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu sayede, engelli kişiler yarı fiyatına sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansına sahip olmaktadır. Ancak, bu avantajlardan yararlanabilmek için ilgili koşulların sağlanması gerekir. Otomobil fiyatlarının yüksek olmasında en önemli etkenlerden biri vergilerdir. Vergi avantajları sayesinde, vergisiz fiyatın yaklaşık yarısına otomobil sahibi olmak mümkündür. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için belli şartların sağlanması lazımdır.
Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarında hızlı yükselişlere neden olmuş ve otomobil fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. Özellikle yüksek vergi oranları, otomobillerin satış fiyatlarını önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak, vergi ödemeden otomobil sahibi olmanın yolu bulunmaktadır.
Sıfır Kilometre Otomobil Fiyatlarının Oluşumu
Sıfır kilometre otomobil fiyatları incelendiğinde, bu fiyatların büyük bir kısmının vergilerden oluştuğu görülmektedir. Vergi yükünün kaldırılması durumunda, araçların satış fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, vergi avantajlarından yararlanmak için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.