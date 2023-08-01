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Yüzde 50 ucuza 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet! 363.700 TL'ye satılıyor! 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire ise 321.000 TL oldu! Tek şartı var

Türkiye'de döviz kurlarındaki artışlar, otomobil fiyatlarının adeta uçmasına neden oluyor. Bu durum, birçok kişinin sıfır kilometre otomobil hayalini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Ancak, devlet tarafından sunulan bir çıkış yolu sayesinde bazı vatandaşlar neredeyse yarı fiyatına sıfır kilometre otomobil sahibi olabiliyor. Bu çıkış yolunun adı "ÖTV İndirimli Araçlar". Devlet, otomobil fiyatlarının yüksekliğini dengelemek ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ÖTV indirimleri uyguluyor. Bu indirimler sayesinde belirli kriterleri sağlayan kişiler, sıfır kilometre araçlarda büyük ölçüde avantaj elde edebiliyorlar.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:50
Yüzde 50 ucuza 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet! 363.700 TL’ye satılıyor! 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire ise 321.000 TL oldu! Tek şartı var

Fiat Egea Sedan modelleri, vergi avantajları sayesinde engelli vatandaşlar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu sayede, engelli kişiler yarı fiyatına sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansına sahip olmaktadır. Ancak, bu avantajlardan yararlanabilmek için ilgili koşulların sağlanması gerekir. Otomobil fiyatlarının yüksek olmasında en önemli etkenlerden biri vergilerdir. Vergi avantajları sayesinde, vergisiz fiyatın yaklaşık yarısına otomobil sahibi olmak mümkündür. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için belli şartların sağlanması lazımdır.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarında hızlı yükselişlere neden olmuş ve otomobil fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. Özellikle yüksek vergi oranları, otomobillerin satış fiyatlarını önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak, vergi ödemeden otomobil sahibi olmanın yolu bulunmaktadır.

Sıfır Kilometre Otomobil Fiyatlarının Oluşumu

Sıfır kilometre otomobil fiyatları incelendiğinde, bu fiyatların büyük bir kısmının vergilerden oluştuğu görülmektedir. Vergi yükünün kaldırılması durumunda, araçların satış fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, vergi avantajlarından yararlanmak için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yarı Fiyatına Sıfır Araba Alma Yöntemi

Sıfır kilometre otomobil almak isteyen kişiler için vergi avantajları büyük önem taşımaktadır. Devlet, özellikle engelli vatandaşlara yönelik bazı düzenlemelerle vergi muafiyeti ve indirimleri sağlamaktadır. Bu düzenlemeler sayesinde sıfır kilometre otomobilleri yarı fiyatına satın almak mümkündür.

Otomobil fiyatlarının yüksek olmasında en önemli etkenlerden biri vergilerdir. Vergi avantajları sayesinde, vergisiz fiyatın yaklaşık yarısına otomobil sahibi olmak mümkündür. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için belli şartların sağlanması gerekmektedir.

Devlet, engelli vatandaşlara yönelik özel düzenlemelerle onlara avantajlar sunmaktadır. Özellikle yüzde 90 ve üzerinde engelli raporu olan kişilere ÖTV'siz otomobil alma hakkı tanınmaktadır. Bu kişiler, hiçbir ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi olabilmektedir. ÖTV muafiyeti kullanamayan engelli vatandaşlara ise yüzde 80'e kadar ÖTV indirimi imkanı sağlanabilmektedir.

ÖTV avantajlarından yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin engelli raporunun bulunması gerekmektedir. Bu rapor, yüzde 90 ve üzeri bir orana sahip olmalıdır. Ayrıca, alınacak otomobilin engelli kişinin kullanımına uygun olması da şartlar arasındadır.

Fiat Egea Sedan: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araç

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satışlarında özellikle Fiat Egea Sedan modeli oldukça popülerdir. Kullanışlı ve ekonomik yapısıyla dikkat çeken bu araç, şimdi vergi avantajları ile daha cazip hale gelmektedir.

Fiat Egea Sedan'ı Yarı Fiyatına Almak

Fiat Egea Sedan, vergi avantajlarından yararlanarak neredeyse yarı fiyatına sahip olunabilen modellerden biridir. Engelli vatandaşlar, ÖTV muafiyeti sayesinde bu aracı oldukça uygun fiyatlarla satın alabilmektedirler.

Fiat Egea Sedan, Türkiye'de en çok tercih edilen sıfır kilometre otomobiller arasında yer almaktadır. Farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Özellikle vergi avantajları ile birlikte, Fiat Egea Sedan modelleri engelli vatandaşlar için cazip bir seçenek haline gelmektedir.

2023 Fiat Egea EASY Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP: 291.700 TL
  2. 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP: 363.700 TL
  3. 2023 Fiat Egea EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 412.000 TL
  4. 2023 Fiat Egea EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 454.800 TL

2023 Fiat Egea URBAN Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea URBAN 1.3 M.Jet 95 HP: 313.300 TL
  2. 2023 Fiat Egea URBAN 1.3 M.Jet 95 HP: 387.000 TL
  3. 2023 Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP: 410.400 TL
  4. 2023 Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 435.400 TL
  5. 2023 Fiat Egea URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 472.600 TL

2023 Fiat Egea LOUNGE Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 336.500 TL
  2. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP: 410.300 TL
  3. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 458.700 TL
  4. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 495.900 TL

2023 Fiat Egea HB Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea Street HB 1.4 Fire 95 HP: 312.800 TL

2023 Fiat Egea Cross Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 321.000 TL
  2. 2023 Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 385.300 TL
  3. 2023 Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 430.400 TL
  4. 2023 Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 475.900 TL
  5. 2023 Fiat Egea Cross URBAN 1.4 Fire 95 HP: 338.200 TL
  6. 2023 Fiat Egea Cross URBAN 1.3 M.Jet 95 HP: 403.100 TL
  7. 2023 Fiat Egea Cross URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 448.200 TL
  8. 2023 Fiat Egea Cross URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 490.900 TL
  9. 2023 Fiat Egea Cross LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 361.500 TL
  10. 2023 Fiat Egea Cross LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 471.500 TL
  11. 2023 Fiat Egea Cross LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 514.300 TL

2023 Fiat Egea Cross Wagon Engelli Araç Fiyat Listesi:

  1. 2023 Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 456.500 TL
  2. 2023 Fiat Egea URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 499.300 TL
  3. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.0 Firefly 100 HP: 403.100 TL
  4. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 479.800 TL
  5. 2023 Fiat Egea LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 522.600 TL


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