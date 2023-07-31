Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre sorgulama ekranı! Bağkur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023?

TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.