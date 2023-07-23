Bakan Uraloğlu açıkladı: "İstanbul Havalimanı’mız Avrupa’daki en yoğun havalimanı"

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış 2023 Dönemi Hava Trafik İstatistikleri ile dün tüm zamanların rekoru kırılan Antalya Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş trafiğini değerlendirdi.
Güvenli ve konforlu ulaşım ağlarıyla dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını, Antalya Havalimanı'nda dün, tüm zamanların rekoruna imza atıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kaliteli hizmetimizle ulaşımda zirvedeyiz, dünyayı ağırlıyoruz. Doğru hedefe, doğru adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılar, rekorlar, ülkemiz adına sevindirici gelişmelerdir.
22 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 19 bin 587, dış hatta 190 bin 557 olmak üzere toplam 210 bin 144 yolcuya hizmet verdik. Aynı gün iç hatta 111, dış hatta 1051 olmak üzere toplam 1162 uçak trafiği gerçekleşti. Dünya cennet vatana geliyor, turizm ve ulaşımda şahlanış dönemi yaşıyoruz. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum."