Bakan Uraloğlu açıkladı: "İstanbul Havalimanı’mız Avrupa’daki en yoğun havalimanı"

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunda 10-16 Temmuz 2023 dönemi için açıklanan hava trafik istatistiklerine ilişkin de Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1487 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca 10-16 Temmuz dönemi en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları'nın da günlük ortalama bin 616 uçuş ile 3. sırada yer aldığına dikkati çekti.