Son dakika: Dünya ülkeleri fahiş kira ve evlerin boş tutulmasına nasıl önlem alıyor? El koyan da var, yüksek vergi alan da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrası Türkiye'ye dönerken uçakta vatandaşın canını yakan yüksek kiralar ve boş tutulan evlerle ilgili yaptığı "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz" açıklamaları kamuoyunun gündemine oturdu.
Başkan Erdoğan'ın bu evlere yönelik yüksek verginin olup olmayacağı sorusuna verdiği, "Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz" şeklindeki yanıtı ise son yıllarda küresel bir sorun haline gelen barınma ihtiyacına yönelik aslında pek çok ülkenin sert tedbirler aldığını gözler önüne serdi.
Batı'da boş evlere yıllık olarak o evlerin değerinin yüzde 3'e kadar vergi ödeme yükümlülüğü getiren, iki yıldan fazla süre boş bırakılan bir eve, sosyal konut amacıyla kullanmak için geçici olarak el koyan ülkeler bile var.