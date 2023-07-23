Son dakika: Dünya ülkeleri fahiş kira ve evlerin boş tutulmasına nasıl önlem alıyor? El koyan da var, yüksek vergi alan da



İLK SIRADA MALTA VAR

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin dünya genelinde boş evlere yönelik alınan önlemleri gösteren haberi büyük yankı uyandırdı. Özellikle birçok Avrupa ülkesinde de yetkililer bu sorunu çözmek için çeşitli tedbirler geliştiriyor. Boş evlere ek vergi alınması gibi önlemler dünyanın dört bir yanında uygulanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geçtiğimiz aylarda boş evlere yönelik yayımladığı rapora göre, toplam konut stoku içinde boş ev oranı en fazla olan ülkelerinde başında Malta geliyor. Bu ülkeyi Japonya, Kıbrıs, Macaristan, ABD, Finlandiya, Şili, Slovenya, Slovakya, Avustralya, İrlanda ve Kanada takip ediyor.