Antalya’dan çifte rekor: 2019 yılını geride bıraktı: 8 milyon 11 bin 828 turist akın etti

HIZLI TRENDE SEFERLER ARTIYOR Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattı 'nda hizmete girdiği 26 Nisan'dan bugüne kadar 278 bin 854 yolcunun seyahat ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Hattaki yolcu yoğunluğu ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması için 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri günlük karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmasına karar verdik" dedi.

Antalya turizmi çifte rekora imza attı. Vali Ersin Yazıcı, bu rekorları paylaşım yaparak duyurdu. Yazıcı, "29 Temmuz itibarıyla yıl başından bu yana Antalya'mıza gelen turist sayısı, 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'u da geride bırakarak, 8 milyon 11 bin 828'e ulaştı. 2019'un 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11 idi" ifadesini kullandı. Ayrıca 29 Temmuz günü 1 günde gelen yolcu rekorunun da kırıldığını kaydeden Vali Yazıcı, şöyle devam etti: "29 Temmuz'da Antalya Havalimanı 'ndan 99 bin 10, Alanya - Gazipaşa Havalimanı 'ndan bin 30 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 100 bin 40 oldu. Antalya rekorlara devam ediyor."

ESNAFA DİJİTAL CÜZDAN Esnafın dijital dönüşümünü hızlandıracak 'TESK Esnaf Cüzdan' uygulaması hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para ile yaptığımız iş birliği neticesinde esnafımıza özel geliştirilen uygulama birbirinden farklı finansal çözümler, özel krediler, kaskodan konuta çeşitli sigorta paketleri gibi birçok özel avantajlar sunuyor. Bu uygulama esnafımızın dijital dönüşümüne de hız kazandıracak" dedi. Uygulamadan tüm esnaf ve sanatkâr ile birinci derece yakınlarının faydalanabileceğini hatırlatan Palandöken, "Esnaf Cüzdan hızlı ve ek maliyet oluşturmadan alışveriş deneyimi sunarak, 7/24 ücretsiz havale ve EFT, fiziki POS ve sanal POS gibi finansal çözümlerle kesintisiz tahsilat imkânı sağlıyor" diye konuştu.





TÜRK LİMANLARI DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Dünyanın en eski denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi 100 Limanı' raporunda, 2022 yılında Türkiye'den 4 liman ilk 100 arasına girdi. Ambarlı Limanı 74'üncü, Kocaeli Limanı 89'uncu, Mersin Limanı 92'nci, Tekirdağ Limanı ise 100'üncü sırada listeye giriş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi, ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki oluşturacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir" dedi.

COST'UN PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE

Bilim ve teknolojide Avrupa İş Birliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology– COST) tarafından açıklanan katılım istatistikleri, Türkiye'nin bu alandaki hassasiyetini de gözler önüne serdi. Kuruluş tarafından hayata geçirilen aksiyonların yüzde 99'una katılan Türkiye, bu başarısıyla 41 ülke arasında 3'üncü sırada yer aldı. İstatistikleri yorumlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, yönetim komitesi üyesi olarak 267 aksiyona katılarak COST'ta en fazla katılım gösteren 3'üncü ülke oldu" dedi.

OVP'DE HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Hükümet, 2024-2025 ve 2026 yıllarının ekonomik yol haritasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. OVP'de birinci hedef enflasyonu tek haneye düşürmek olacak. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları güncellenecek. Eylül'de yayınlanacak OVP'de esas amaç enflasyonun düşürülmesi olacak. Enflasyon kademeli olarak düşürülecek. Merkez Bankası ilgili kurum ve bakanlıklarla çalışmalarını sürdürecek. Planda yer alacak olan kamuda tasarrufun yol haritası da belli olmaya başladı. Tasarrufun birinci ayağını verimlilik oluşturacak. Deprem yatırımları hız kesmeden devam edecek. Türkiye'yi kalkındıracak önemli projeler hayata geçirilecek.

Fatma GÖKSU



1 YILLIK İHRACATI 6 AYA SIĞDIRDI

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) 20'yi aşkın ürünü ilk kez sergilediğini, toplamda 500'ü aşkın ürün tanıttığını söyledi. Akyol, "Bu sene, ihracat rakamlarında, yeni imzaladığımız sözleşmelerde geçen yılın tamamını ilk yarıda yakalamış durumdayız. İnşallah artırarak devam ettireceğiz bunu. Odaklanmış, yapılamayanı yapan, ihracat odaklı büyüyen ve Türk milletine, Türk devletine teknolojide liderlik etmeye devam eden bir ASELSAN'ı milletimiz görecek" dedi.



İSTANBUL'DA BÜYÜK BULUŞMA

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasının dünya çapında ses getiren en başarılı isimlerini 15-16 Eylül'de İstanbul'da bir araya getirecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren ve başkanlığını DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yürüttüğü DTİK tarafından düzenlenen 'Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na, yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu üst düzey iş insanları, uluslararası şirketlerin yöneticileri, girişimciler, ekonomistler, uzmanlar, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, bürokratlar ve akademisyenler katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği kurultayın Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sağlaması bekleniyor.