1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 50-55 yaşla birlikte mini EYT paketi oluştu!

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK:
SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.
10 YIL PRİMLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİYOR?
Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor.
Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.
12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.
BAĞ-KUR'LULARDA TAM EMEKLİLİK GİBİ KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI DA DEĞİŞECEK Mİ?
Hazırlıkları başlayan Bağ-Kur reformu kapsamında bu konuda bir müjde bekleniyor.
Reform ile küçük esnafın çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. 5400 prim günüyle (15 yıl) yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin de reform kapsamında 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.
Tabii burada da yine yasayla belirlenmiş yaş şartını tamamlamak gerekecek.
KISMİ EMEKLİLİKTE DE EKSİK PRİMLER BORÇLANMAYLA TAMAMLANABİLİR Mİ?
Evet, tamamlanabilir.
Borçlanma imkanı bulunanlar ihtiyaçları kadar günü bu yolla tamamlayabilir.