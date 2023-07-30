Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Hava yolu kargo yükü yılın ilk yarısında yüzde 1,6 arttı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havacılık sektörümüzdeki büyüme devam ediyor. Havayolu kargo trafiği, 2023 ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre toplam yüzde 1,6 artış gösterdi" dedi.

Bakan Uraloğlu, havayolu ulaşım araçları hızlı ve konforlu olmasının yanı sıra yük taşımacılığında artık daha sık tercih edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları kaydetti: "2022'nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı."





TL'YE DÖNÜŞ İÇİN YENİ ADIM

Cumhurbaşkanı kararıyla TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasında yeni düzenlemeye gidildi. Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak. Mevcut düzenlemede, kurumların 31 Mart 2022 bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü destekleniyor.