Ucuz emeklilik için son fırsat: Primi eksik ya da borcu olan EYT’liler dikkat! 4 hesaplı ödeme için son tarih 31 Temmuz

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartı ya da banka hesabından, ödemek mümkün olacak. EYT'liler borcu ödediğinde emekli de olabilecek.

Hazal ATEŞ