Ucuz emeklilik için son fırsat: Primi eksik ya da borcu olan EYT’liler dikkat! 4 hesaplı ödeme için son tarih 31 Temmuz

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.
Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.
İLK TAKSİT ÖNEMLİ
Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.