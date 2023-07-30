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Hazal Ateş Ekonomi Haberleri

Ucuz emeklilik için son fırsat: Primi eksik ya da borcu olan EYT'liler dikkat! 4 hesaplı ödeme için son tarih 31 Temmuz

Prim borcu, eksik primi olanlar dikkat. Yapılandırmada ilk ve ikinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz’da bitiyor. Ödemeyenin borcu artıyor. SGK’ya 1 milyon 650 bin başvuru geldi. 141 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Ucuz emeklilik için son fırsat: Primi eksik ya da borcu olan EYT’liler dikkat! 4 hesaplı ödeme için son tarih 31 Temmuz

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.

İLK TAKSİT ÖNEMLİ
Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartı ya da banka hesabından, ödemek mümkün olacak. EYT'liler borcu ödediğinde emekli de olabilecek.
Hazal ATEŞ

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