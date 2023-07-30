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Hazal Ateş Ekonomi Haberleri

Milyonları ilgilendiriyor: Kısa çalışma ödeneği süresinde flaş gelişme! Hem işçi hem de işverene koruma

Kısa çalışma ödeneği 7 Ağustos’a uzatıldı. Üç ayda 1 milyar liralık ödeme yapılacak. Ödemeler işsizlik maaşı süresinden düşülmeyecek. 8 Mayıs ve öncesi başvurularda uygunluk tespiti yapılmayacak.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Milyonları ilgilendiriyor: Kısa çalışma ödeneği süresinde flaş gelişme! Hem işçi hem de işverene koruma

Hem işçi hem de işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği deprem bölgesinde 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Üç aylık dönemde yaklaşık 115 bin çalışan için 1 milyar liralık ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğine 8 Mayıs ve öncesinde başvuruda bulunan işyerleri için yeni uygunluk tespiti yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 8 Mayıs ve öncesi kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmadan uzatıldı. Destek kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı koşulları aşmamak koşuluyla verilecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DÜŞMEZ
Türkiye İş Kurumu'nca yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği de vurgulandı.
Hazal ATEŞ

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