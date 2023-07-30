Milyonları ilgilendiriyor: Kısa çalışma ödeneği süresinde flaş gelişme! Hem işçi hem de işverene koruma

Hem işçi hem de işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği deprem bölgesinde 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Üç aylık dönemde yaklaşık 115 bin çalışan için 1 milyar liralık ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğine 8 Mayıs ve öncesinde başvuruda bulunan işyerleri için yeni uygunluk tespiti yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 8 Mayıs ve öncesi kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmadan uzatıldı. Destek kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı koşulları aşmamak koşuluyla verilecek.