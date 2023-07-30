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Bakan Şimşek KDV oyununa el koydu: Sosyal medyada cevapladı!

Bir sosyal medya kullanıcısı gittiği dönerci ve lokantadan aldığı iki fişi hesabından paylaşarak esnafın KDV oyununu ortaya çıkardı. Öte yandan bu durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dikkatini çekti. Bakan Şimşek, “Hassasiyetiniz için teşekkür ederim, takip edilecek” dedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Bakan Şimşek KDV oyununa el koydu: Sosyal medyada cevapladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarını bahane ederek fiyatları yüksek tutmasına rağmen KDV'yi yüzde 1 olarak kesen bir işletmeyi şikayet eden vatandaşın paylaşımını alıntıladı.

Bakan Şimşek alıntıladığı paylaşımda, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı. Bir genç, sosyal medya hesabından "Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi" başlığıyla bir paylaşım yaparak, KDV oyununu gözler önüne serdi. İstanbul'da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadıklarını paylaşan genç, görsel olarak sunduğu fişlerle de iddialarını destekledi. Gencin hikayesini alıntılayan Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" notunu düştü.

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