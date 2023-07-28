Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı harekete geçti! Petrol ve gaz aramacılığı gençlere emanet

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük keşfin ardından, petrol ve doğalgaz arama ve üretim alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla harekete geçti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulan Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Uygulamaları Teknolojisi bölümleri, petrol ve doğalgaz alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için bu yıl kapılarını ikinci kez açacak. Uluslararası petrol ve doğalgaz sektöründe çalışabilecek nitelikli personel yetiştirilmesi için 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık programının olduğu bölümlerde eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak.

Barış ŞİMŞEK