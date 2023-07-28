Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4C-4C’liler...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuranlar, belirli şartları sağlamaları halinde cinsiyet farkı olmaksızın erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Yeni düzenlemeye göre, erken emeklilik için gerekli şartları karşılayan çalışanlar, normal emeklilik yaşından 5 yıl önce emekli olabilecekler. Bu sayede, çalışma hayatlarını daha erken noktalama isteğinde olanların emeklilik süreçleri büyük ölçüde kolaylaşacak. Erken emeklilik için gerekli şartlar arasında belirli prim günü ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin yanı sıra yaş şartı da bulunuyor. İşte erken emeklilikle ilgili detaylar...