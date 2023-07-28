Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahmini belli oldu: Yıl yıl düşecek! Hedef fiyat istikrarı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. 2025 yılının istikrar döneminin başlangıcı olacağını kaydeden Erkan, "Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacak, büyüme sürecek. 2024'te dezenflasyonda sürdürülebilir zemin sağlanacak. Enflasyon ana eğilimi, beklentilerde iyileşme başlayacak. Yatırımlar, kalıcı büyüme artacak" dedi.
Faiz artırımlarının ekonomiye zarar vermeden süreceğini belirten Erkan, Türkiye'nin güncel dolar rezervinin 113 milyar doları geçtiğini duyururken, yüksek banknot üzerinde çalışmadıklarını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, şu mesajları verdi:
TAHMİNLER GÜNCELLENDİ
- Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'e yükseldi, 2024 sonu tahmini yüzde 33'e güncellendi. Enflasyonun 2025'te de yüzde 15'e gerilemesi tahmin ediliyor.
- Öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde geçiş sürecindeyiz. Döviz kurunda gözlenen düzeltme, mali disipline yönelik tedbirler sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecek. Dezenflasyon dönemi, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla hızlanacak.