Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahmini belli oldu: Yıl yıl düşecek! Hedef fiyat istikrarı

KUR HEDEFİ YOK Erkan , "Hazine ile MB arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolü kullanmıyoruz. Merkez Bankası 'nın kur istikrarı üzerinde de görevi vardır. Dolayısıyla bir kur seviyesi hedeflemiyoruz ancak kurdaki aşırılıklar görüldüğünde de müdahale MB'nin görev tanımındadır" ifadesini kullandı.





DEVLETE HİZMET

Fiyat artışlarına ilişkin soruya karşılık Erkan, "Enflasyonla mücadele zaten benim burada olmamın nedeni. Devlete ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, sadece fiyat istikrarı değil. Milletin refahı için de bu çalışmalar" yanıtını verdi.



YÜKSEK BANKNOT GÜNDEMDE DEĞİL

Erkan, 200 liradan daha yüksek banknot iddialarına karşılık, "Daha yüksek banknot üstünde çalışmıyoruz. Hedefimiz, enflasyonla mücadeledir" dedi. Erkan, Yüzde 5'lik enflasyon hedefini değiştirmeyeceklerini, gereken adımları atacaklarını belirttti.