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Merkez Bankası'nın 2023 enflasyon tahmini belli oldu: Yıl yıl düşecek! Hedef fiyat istikrarı

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini söyleyen Erkan, ‘Tüm araçlar enflasyon tekrar tek haneye gerileyene kadar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek’ dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahmini belli oldu: Yıl yıl düşecek! Hedef fiyat istikrarı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. 2025 yılının istikrar döneminin başlangıcı olacağını kaydeden Erkan, "Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacak, büyüme sürecek. 2024'te dezenflasyonda sürdürülebilir zemin sağlanacak. Enflasyon ana eğilimi, beklentilerde iyileşme başlayacak. Yatırımlar, kalıcı büyüme artacak" dedi.

Faiz artırımlarının ekonomiye zarar vermeden süreceğini belirten Erkan, Türkiye'nin güncel dolar rezervinin 113 milyar doları geçtiğini duyururken, yüksek banknot üzerinde çalışmadıklarını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Erkan, şu mesajları verdi:

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ
- Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'e yükseldi, 2024 sonu tahmini yüzde 33'e güncellendi. Enflasyonun 2025'te de yüzde 15'e gerilemesi tahmin ediliyor.

- Öngörülen dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde geçiş sürecindeyiz. Döviz kurunda gözlenen düzeltme, mali disipline yönelik tedbirler sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecek. Dezenflasyon dönemi, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla hızlanacak.

2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturduk. Enflasyon ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacak. 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.

Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.

YENİ ADIMLAR
- Seçici kredi sıkılaştırması yoluyla enflasyonu hedefleyen dengeleyici adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.

- Faiz artırımlarını, miktarsal, seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi, beklentileri çıpalamayı hedefliyoruz.

- Merkez Bankası uluslararası rezervleri Haziran'dan itibaren güçlü bir artış gösterdi. Rezervler 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldi. Yapacağımız düzenlemelere harıl harıl çalışıyoruz, dinamik şekilde önünüze sunacağız.

KUR HEDEFİ YOK
Erkan, "Hazine ile MB arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolü kullanmıyoruz. Merkez Bankası'nın kur istikrarı üzerinde de görevi vardır. Dolayısıyla bir kur seviyesi hedeflemiyoruz ancak kurdaki aşırılıklar görüldüğünde de müdahale MB'nin görev tanımındadır" ifadesini kullandı.



DEVLETE HİZMET
Fiyat artışlarına ilişkin soruya karşılık Erkan, "Enflasyonla mücadele zaten benim burada olmamın nedeni. Devlete ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, sadece fiyat istikrarı değil. Milletin refahı için de bu çalışmalar" yanıtını verdi.

YÜKSEK BANKNOT GÜNDEMDE DEĞİL
Erkan, 200 liradan daha yüksek banknot iddialarına karşılık, "Daha yüksek banknot üstünde çalışmıyoruz. Hedefimiz, enflasyonla mücadeledir" dedi. Erkan, Yüzde 5'lik enflasyon hedefini değiştirmeyeceklerini, gereken adımları atacaklarını belirttti.

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