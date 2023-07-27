Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: Toplam işlem hacmi 145 milyar lira

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 145 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,54 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.