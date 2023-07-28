Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Boş eve ’teşvik’ sinyali!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boş tutulan evlerin kiraya verilmesinin teşvik edilebileceğini söyledi. Tunç, "Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız" dedi.

Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatan Tunç, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle fahiş kiralar konusunda çok hassas olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kiracıların mağdur edilmemesi konusunda kararlı. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı'mızın da çalışmaları söz konusu."