Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?

Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi.
En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıktığında yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 5 bin 625 liraya, yüzde 50 oranında hissesi olanın 3 bin 750 liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 1875 liraya çıktı. Buna göre, 5 bin 625 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 135 bin lire evlenme desteği alacak.
AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR
Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor.