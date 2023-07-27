Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?

SİGORTA KOLU, YAŞ SINIRI YOK

Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

İLK EVLİLİKTE DESTEK VAR

Dul olup yeniden evlenenler ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor. Evlilik ikramiyesi cenaze ödeneği alınmasında engel teşkil etmiyor.

YAŞ SINIRI BULUNMUYOR

Evlilik yardımında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. İkramiye hakkı bulunanlar ilk evliliğini 45 yaşında da yapsa alma hakkı bulunuyor. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmıyor.