2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı!

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi. Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.





İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM REDDEDİLDİ

İBB yönetimi, UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretlerine tam bilet ücretini 9,90 liradan 15,55 liraya yükseltilecek şekilde yüzde 57 zam istedi. Toplantıda ayrıca minibüs ücretleri ile öğrenci ve servis taşımacılığı ücretlerine de aynı oranda zam talep edildi. Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın yüzde 40 olabileceğini belirterek, toplu ulaşımın yüzde 57.07 artırılmasının doğru olmadığını söyledi.