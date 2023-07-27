Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek?

SADECE ZAM KONUSU SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Biz tabi çıkan zam oranına ve bazı sosyal haklara bakıyoruz ama orada her bir hizmet kolu için farklı farklı avantajlar çıkıyor. Bana toplu sözleşme takvimi geldi, onu da ilk kez A Haber'de açıklıyorum. 1 Ağustos'ta ilk toplantı yapılacak ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile sendika başkanları katılacak. Burada ilk görüşmeler yapılacak ve teklifler sunulacak.

ASIL PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

2-14 Ağustos arasında hemen her gün hizmet kolları ile görüşmeler yapılacak. Oradaki tekliflerin hepsi görüşülecek. 15 Ağustos'ta yapılacak toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yine katılacak ve yapılan görüşmelerden sonra kamunun teklifi sunulacak. Asıl pazarlık da bunun üzerinden başlayacak.

HAKEM HEYETİ SÜRECİ

16-20 Ağustos arasında müzakerelere devam edecek. 21 Ağustos'ta müzakerelerin sonuçlanması gerekiyor yani yasal olarak bitmesi gerekiyor ki 1 haftalık sürede hakem heyetine gidilebilsin. Burada sendikalar gelen teklifi kabul etmediğinde hakem heyetine gidiyor ve orada çözüm aranıyor.

ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK

22-29 Ağustos arasında hakem heyeti dönemi olacak. Bu görüşmelerin içinde memur ve emekli memur maaşları ve kira yardımları olacak. Memurla ilgili tüm sosyal talepler var. 2024-2025 yıllarındaki zam oranı belli olacak. Onun üzerine bir enflasyon farkı zaten geliyor. Emekliler ile ilgili talepte bu masaya gelecek."