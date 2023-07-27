Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı salı günü başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve 1 ay sürecek.
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı salı günü başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve 1 ay sürecek.
Peki 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışları ne kadar olacak? 7. Dönem kamu toplu sözleşmede talepler neler? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Görüşmelerin 1 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu sadece Memur-Sen ile yapılan genel bir görüşme değil her hizmet kolunda ayrı ayrı görüşmeler oluyor. Büro kolu, sağlık kolu hepsi ayrı ayrı görüşmeler yapıyor. Her birinin farklı çalışma şartları ve talepleri var. Dolayısıyla uzun süreçli bir çalışma dönemi.
SADECE ZAM KONUSU SÖZ KONUSU OLMAYACAK
Biz tabi çıkan zam oranına ve bazı sosyal haklara bakıyoruz ama orada her bir hizmet kolu için farklı farklı avantajlar çıkıyor. Bana toplu sözleşme takvimi geldi, onu da ilk kez A Haber'de açıklıyorum. 1 Ağustos'ta ilk toplantı yapılacak ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile sendika başkanları katılacak. Burada ilk görüşmeler yapılacak ve teklifler sunulacak.
ASIL PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
2-14 Ağustos arasında hemen her gün hizmet kolları ile görüşmeler yapılacak. Oradaki tekliflerin hepsi görüşülecek. 15 Ağustos'ta yapılacak toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yine katılacak ve yapılan görüşmelerden sonra kamunun teklifi sunulacak. Asıl pazarlık da bunun üzerinden başlayacak.
HAKEM HEYETİ SÜRECİ
16-20 Ağustos arasında müzakerelere devam edecek. 21 Ağustos'ta müzakerelerin sonuçlanması gerekiyor yani yasal olarak bitmesi gerekiyor ki 1 haftalık sürede hakem heyetine gidilebilsin. Burada sendikalar gelen teklifi kabul etmediğinde hakem heyetine gidiyor ve orada çözüm aranıyor.
ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK
22-29 Ağustos arasında hakem heyeti dönemi olacak. Bu görüşmelerin içinde memur ve emekli memur maaşları ve kira yardımları olacak. Memurla ilgili tüm sosyal talepler var. 2024-2025 yıllarındaki zam oranı belli olacak. Onun üzerine bir enflasyon farkı zaten geliyor. Emekliler ile ilgili talepte bu masaya gelecek."
TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU
1 Ağustos: İlk toplantı! Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem Kurulu süreci