Türk Lirası yatırana maaş gibi aylık efil efil 22.487,67 TL ödeme yapılıyor! Bankalarda mevduat faizi depremi!

Türk Lirası'nı desteklemek ve dolar talebini azaltmak amacıyla, bankalar faiz silahını bir kere daha çekerek, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını yükseltti. Bankaların vadeli mevduat hesapları, tasarruf sahipleri için güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Bu tür hesaplar, uzun vadeli yatırımların yanı sıra kısa vadeli getiri elde etmek isteyenler için de tercih edilir.

750.000 TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar, Kaç TL? Yapılan güncellemelerin ardından TL hesabı olanlara en yüksek faiz veren banka, yüzde 36 faiz oranı ile Alternatif Bank'ın VOV Hesabı olarak öne çıkarken, bu oran üzerinden açılan 32 günlük vadeli mevduat hesabı için faiz getirisi 22.487,67 TL olarak hesaplandı. Vade sonunda ise geri alınacak tutar 768.739,73 TL olacaktır.