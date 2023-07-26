Merkez Bankası'ndan kredide "seçici" sıkılaştırma adımı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki hedefi gösterdi

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.
Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi.
TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 2
Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.