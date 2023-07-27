Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Hane gelirine garanti geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi, bakanlığın yeni uygulamaları hakkında bilgi verdi:







- Her ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi hizmetini götüreceğiz.

- Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye'nin her yerine, milyonlarca haneye ulaşacağız. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. 'Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı' uygulamasını başlatacağız.

- 'Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.

- Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız.

- Kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme çalışmalarını daha da güçlendireceğiz. 'Sıfır tolerans' politikamızı uygulamaya devam edeceğiz.