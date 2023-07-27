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FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık döviz kuru... FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. Karar oybirliği ile alındı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023? FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık döviz kuru...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 10:05 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 10:05
FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık döviz kuru... FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023?

Küresel piyasalar bugün açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmıştı. Merakla beklenen duyuru geldi ve Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023? FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Piyasa beklentisi de faizin bugün 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Böylece Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 12 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

Karar sonrasında ons altın fiyatları sınırlı bir artışla 1976 dolar seviyesine yükseldi.

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