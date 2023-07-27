FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık döviz kuru... FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023?

Küresel piyasalar bugün açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmıştı. Merakla beklenen duyuru geldi ve Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023? FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Piyasa beklentisi de faizin bugün 25 baz puan artırılacağı yönündeydi. Böylece Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 12 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.