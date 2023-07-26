Türkiye’nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu: 4’te 1’i Birleşik Krallık’a yapıldı

Otomotiv endüstrisi bu yılın ilk yarısında 17 milyar 337 milyon 288 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 14'ünü oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 2 milyar 421 milyon 32 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün, ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 649 milyon 491 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın ocak-haziran döneminde ise yüzde 12 azalışla 570 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yıl, 82 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Birleşik Krallık'a yapılan bu ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 23,55'ini oluşturdu.

İkinci sırada bulunan Slovenya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 294 milyon 697 bin dolardan 327 milyon 232 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya ocak-haziran döneminde dış satımı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,33 arttı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 312 milyon 396 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 325 milyon 926 bin dolara çıktı.