Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Stokçuya kapatma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.
21 BİNDEN 3 BİNE İNDİ
İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, "15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken, 15 Temmuz'da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz'da ise 3 bin 217'ye düşmüştür" dedi. '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: "14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira ceza uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Denetimlerde toplam 118 milyon 799 bin lira ceza uygulanmıştır."
Barış ŞİMŞEK