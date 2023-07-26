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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Stokçuya kapatma

İkinci el araçları sıfır fiyatının üzerinde pazarlayanlara 35.4 milyon lira ceza kesilirken, otoda haksız fiyat ve stokçuluk cezaları 119 milyon liraya dayandı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Stokçuya kapatma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

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İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, "15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken, 15 Temmuz'da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz'da ise 3 bin 217'ye düşmüştür" dedi. '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: "14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira ceza uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Denetimlerde toplam 118 milyon 799 bin lira ceza uygulanmıştır."
Barış ŞİMŞEK



MERKEZ'DEN KREDİ KARARI
Merkez Bankası, 'seçici kredi' politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi.

İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.

KMH FAİZİ YÜZDE 2.89
Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım ve ihracata kanalize edileceğini söyledi.
Hazal ATEŞ

DHL GROUP, MNG KARGO'YU ALIYOR
DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı. Satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

DHL Group CEO'su Tobias Meyer, "MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da "DHL'nin gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı. DHL e-Ticaret CEO'su Pablo Ciano "MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak" derken; MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz de "Kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile BTK'nın onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



8 PROJEYE HİBE DESTEK
Sabancı Vakfı'nın 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı'ndan 2023- 2024 döneminde faydalanacak projeler belli oldu. Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "17 yılda 76 milyon lirayı aşkın hibe desteği sağladığımız hibe programı ile bu sene de 8 projeyi destekleyeceğiz" dedi. Bu yıl 'iklim değişikliği ile mücadele' alanında destek verilen proje sayısı ikiye çıkarken, desteklenen projelerin coğrafi dağılımı da genişledi. 8 projenin uygulama illeri arasında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Artvin, Şanlıurfa ve Tunceli yer alıyor. Bir projenin uygulama yeri ise Türkiye geneli olacak.

'YERİNDE DÖNÜŞÜM'E 92 BİN BAŞVURU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm projesinde ilk temelin cumartesi günü Malatya'da atılacağını belirterek, "Projeye yapılan başvurular 92 bin 764'e ulaştı. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Yerel sektörü harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Şehir merkezlerinde yapılaşma olup olmayacağına ilişkin Özhaseki, "Şehir merkezlerinde projelerimiz hazır. Güvenli olan merkeze yakın yerlerde yöresel mimarinin korunduğu inşaatlara başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz" dedi.
Fatma GÖKSU

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uygulamasının 3 ay uzatılacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu kapsamda 3 aylık sürede 110 bin kişiye 935 milyon lira ödendiğini belirterek, uzatılan süreçte de 115 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme öngörüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı kararıyla 3 ay daha uzatılan ödeneğe ilişkin bilgi veren Bakan Işıkhan, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız" ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği üretimini durduran ya da azaltan işverenlere ödeniyor. Böylece çalışanların bu dönemde maaşlarını devlet ödemiş oluyor.

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