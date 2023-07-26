Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Stokçuya kapatma

21 BİNDEN 3 BİNE İNDİ İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, "15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken, 15 Temmuz'da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz'da ise 3 bin 217'ye düşmüştür" dedi. '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira ceza uygulandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: "14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira ceza uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Denetimlerde toplam 118 milyon 799 bin lira ceza uygulanmıştır." Barış ŞİMŞEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.





MERKEZ'DEN KREDİ KARARI

Merkez Bankası, 'seçici kredi' politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi.

İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.

KMH FAİZİ YÜZDE 2.89

Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım ve ihracata kanalize edileceğini söyledi.

Hazal ATEŞ