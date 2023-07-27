309.900 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Renault Clio, Dacia Duster, Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota, Volkswagen Polo muafiyetli fiyat listesi geldi!

ÖTV Şartsız Araba Nasıl Alınır?
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız araba almak için belirli süreçleri takip etmek mümkündür. ÖTV şartsız araba alımı, vergi indirimlerinden faydalanmadan gerçekleştirilecek bir alım işlemidir. İşte ÖTV şartsız araba almak için dikkat edilmesi gereken adımlar:
1. Araştırma ve Karşılaştırma: İlk adım olarak, araba almak istediğiniz marka ve modeli belirleyin. Sonra, bu aracın fiyatlarını farklı bayiler ve satıcılar arasında karşılaştırın. Karşılaştırma yaparken, aracın özelliklerini ve teknik detaylarını da göz önünde bulundurun.
2. Araç Değerlendirmesi: Araba alırken, ikinci el ya da sıfır araçlardan hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verin. İkinci el araçlar daha uygun fiyatlı olabilirken, sıfır araçlar daha güvende olmanızı sağlar. Araç alırken mutlaka test sürüşü yaparak aracın performansını değerlendirin.
3. Fiyat Pazarlığı: Araba fiyatları genellikle pazarlık yapılabilecek esneklikte olabilir. Bayilerle ve satıcılarla fiyat konusunda pazarlık yapın ve mümkün olduğunca iyi bir fiyat elde etmeye çalışın.
4. Ödeme Yöntemi: Araba alırken ödeme yöntemini belirleyin. Nakit ödeme, kredi kartı ile taksitli ödeme veya banka kredisi kullanma gibi seçenekler arasından size en uygun olanı tercih edin.
5. Satın Alma İşlemi ve Belgeler: Araba alımı için anlaştığınız bayi veya satıcı ile gerekli sözleşmeyi yapın ve tüm belgeleri dikkatlice inceleyin. Satın alınan aracın ruhsatı, faturası, sigorta poliçesi ve tüm diğer belgeleri eksiksiz alın.
6. Kayıt ve Tescil İşlemleri: Satın aldığınız aracı trafik tescil işlemleri için ilgili kurumlara başvurun. Aracınızın tescil işlemlerini tamamladıktan sonra yasal olarak trafiğe çıkabilirsiniz.
ÖTV şartsız araba alımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aracın vergi indirimi olmadan satın alınacağıdır. ÖTV muafiyeti gibi vergi indirimlerinden yararlanmak isteyenler, devlet tarafından belirlenen şartları sağlayarak bu indirimlerden faydalanabilirler. Ancak, ÖTV şartsız araba almak isteyenlerin bu indirimlerden vazgeçerek, normal vergi oranları üzerinden alım yapmaları gerekiyor.